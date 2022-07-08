Türkiye Gazetesi

Hindistan’da etkili olan kuvvetli yağışların sele sebep olması ile Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25’ten fazla çadır yıkıldı. Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.



Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Hindistan'da heyelan: 13 ölü Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da selde ölenlerin sayısı 100'ü aştı Asya'da meydana gelen doğal afetlerde ölenlerin sayısı yükseliyor. Afganistan'da gerçekleşen depremde binden fazla kişinin öldüğü açıklanmıştı. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde gerçekleşen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçtiği açıklandı.