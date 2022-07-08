Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bir gaf geldi. ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

KAMALA HARRİS'E BAŞKAN DEMİŞTİ

ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” şeklinde hitap etmişti.

Kremlin'den bağımsızlık günü açıklaması: Putin, Biden'ı tebrik etmeyecek Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün kutlanan ABD Bağımsızlık Günü’ne ‘düşmanca tavır’ gösterildiği gerekçe gösterilerek tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.

Rusya'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızına yaptırım Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden’ın da bulunduğu 25 ABD vatandaşının kara listeye alındığı bildirildi.