Türkiye Gazetesi

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının yankıları sürüyor. Dün suikastın videosunun tüyler ürperten görüntüleri ortaya çıktı. Suikastı gerçekleştirdiği belirtilen Yamagami Tetsuya, Abe'yi, kin duyduğu bir grupla ilişkili olduğu düşüncesiyle öldürdüğünü öne sürdü.

‘SİYASİ DÜŞÜNCELERDEN KAYNAKLANMIYOR’

Japon devlet medyasında yer alan haberlere göre, polisin eylemin hemen ardından gözaltına aldığı Yamagami ifadesinde, eyleminin Abe'nin siyasi düşüncelerine karşı bir kinden kaynaklanmadığını iddia etti.

Gözaltındaki Tetsuya, Abe'yi, kin duyduğu bir grupla ilişkili olduğunu düşündüğü için hedef aldığını iddia etti.

Yamagami, saldırıyı Abe ile bağlantılı olduğuna inandığı "belirli bir örgüte" yönelik kini nedeniyle gerçekleştirdiğini savundu. Kyodo'nun haberinde ayrıca, soruşturmayı yürüten müfettişlerin, Yamagami'nin ifadelerinden dini bir gruba gönderme yaptığı izlenimi edindikleri bilgisine yer verildi.

POLİS İFADESİNDE İLK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Diğer yandan, bazı Japon haber kaynaklarında, Yamagami’nin polise verdiği ifadede hedefindeki kişinin bir dini grubun üst düzey ismi olduğunu söylediği de iddia edildi. Saldırıda kullanılan el yapımı silahın 40x20 santimetre ebatında olduğunu açıklayan polis, zanlının Abe'nin programına internetten ulaştığını söylediğini aktardı.

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