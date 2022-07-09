Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşına dair açıklamalar yaptı. Putin savaşın yeni başladığını ifade etti. Putin ayrıca, "Herkes bilmeli ki, Rusya henüz büyük çaplı bir şey yapmadı" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 4 ayı aşan bir süredir aralıksız devam ediyor. Rus lider Vladimir Putin savaşa dair ürküten açıklamalar yaptı. Rusya parlamentosunun önde gelen üyelerine hitap eden Putin, "Herkes bilmeli ki, Rusya henüz büyük çaplı bir şey yapmadı" dedi.

‘BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ REDDETMİYORUZ’

Konuşmasında barış görüşmelerini reddetmediklerini yineleyen Putin, "Barış görüşmelerine karşı çıkanlar şunu bilmeli ki savaş uzadıkça bizimle müzakere etmeleri daha da zorlaşacak" diye konuştu.

Rusya, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal için "özel askeri operasyon" ifadesini kullanıyor. Rus yetkililer, Batı'yı Ukrayna'ya gelişmiş silahlar göndererek ve yaptırımlarla ekonomisini çökerterek Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı yürütmekle suçluyor.

Rusya, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da çok geniş bir bölgeyi ele geçirdi. Rus birlikleri ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Rus güçleri hafta sonunda Luhansk'taki son kenti de ele geçirdikten sonra Donetsk'e yöneldi.

Güneyde ise Ukrayna güçlerinin ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Savaşın başlangıcında işgal edilen Yılan Adası'na yeniden Ukrayna bayrağı çekildi. Rus birlikleri geçen ay adadan ayrılmıştı.

Putin’den Batı’ya gözdağı: Bırakın denesinler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin aleyhlerindeli propagandalara karşı “Batı bizi savaş alanında yenmek istiyorsa, bırakın denesinler” diyerek gözdağı verdi.



Kremlin'den bağımsızlık günü açıklaması: Putin, Biden'ı tebrik etmeyecek Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün kutlanan ABD Bağımsızlık Günü’ne ‘düşmanca tavır’ gösterildiği gerekçe gösterilerek tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.