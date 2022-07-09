Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimine Batı’lı devletler karşı çıkmış ve Rusya’ya yoğun yaptırım baskısı yapmıştı. Endonezya’nın Bali adasında gerçekleşen G20 Zirvesi birçok ülkenin Dışişleri bakanlarını ağırladı.

Zirveye damga vuran isimlerden biri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’du. Lavrov kendisiyle görüntülenmeyi reddeden Batılı liderler tarafından dışlandı. Dün ise G20 zirvesinde kimseyle fotoğraf çektirmedi ve geleneksel ‘aile fotoğrafı’ pozlarında yer almadı.

Rusya’yı temsilen gelen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantıda soğuk karşılandı.

KENDİSİNİN İSTEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Batılı devletlerin soğuk muamelesi ile karşılaşan Lavrov, fotoğrafının çekilmesini kendisinin istemediği konusunda ısrar etti.

Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kimsenin benimle fotoğraf çekilmeyeceğine veya benimle buluşmayacağına dair haberlere gelince, kimseden benimle fotoğraf çektirmesini istemedim" dedi. Japon haber ajansı Kyodo'nun ise, boykot ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından başlatıldığını iddia etti.

BLINKEN ORGANİZE ETTİ

G7 üst diplomatlarının katılacağı ana yemeğe, Lavrov’un katılacağının öğrenilmesinden sonra davetlilerin katılmaması dikkat çekti. Batılı liderler Lavrov’a karşı soğuk tavırlarını fotopraf çekilmeyi reddederekte gösterdi.

DİĞER OTURUMA KATILMADI

Lavrov, Batılı ülke liderlerinin bu tavruna karşılık Josep Borrell gazetecilere verdiği demetçe Lavrov’un çok saygılı olmayan bir tavırla konuştuğunu söyledi. Lavrov G20 Zirvesi’nin öğleden sonraki çoğu oturuma katılmadı. Açıklamalarını yaptıktan sonra ise odadan ayrıldı.

Lavrov, G20 zirvesinde Batı'yı "Ukrayna'nın barış görüşmelerine katılmasına izin vermemek, Batı silahlarını almaya ve onları şehirleri bombalamak ve sivilleri öldürmek için kullanmaya zorlamakla" suçlayarak, kavgacı söylemine devam etti.

LAVROV’UN GERÇEK NİYETİ

Lavrov, Batı'nın değil, Çin, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi diğer büyük güçlerin yanında durmaya çalıştı. Lavrov, Çin dışişleri bakanı Wang Yi ile bir araya gelerek ona Ukrayna'daki “özel askeri operasyonun ana görevlerinin uygulanması” hakkında bilgi verdi ve Kremlin'in amacının ülkeyi Nazi’lerden arındırmak olduğu söylemini tekrarladı. Lavrov'un Bali ziyareti aynı zamanda Vladimir Putin'in Kasım ayında G20 zirvesine yapacağı olası bir geziye hazırlanmayı da amaçlıyor.

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