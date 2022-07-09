Türkiye Gazetesi

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, suikaste dair detaylar da netleşmeye başladı. Japonya yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin ilk olarak annesinin maddi iflasından sorumlu tuttuğu dini bir grup olan Soka Gakkoi liderine silahlı saldırı yapmayı planladığını söylediği öğrenildi.

Saldırının öldürme niyetiyle yakın mesafeden gerçekleştirildiğini göz önünde bulunduran emniyet güçlerinin, eylemin "iyi planlanmış" olduğu ihtimali üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Annesinin söz konusu gruba yaptığı maddi bağışlar sonucu iflasa sürüklenmesinden etkilenen saldırganın, grubu desteklediğini iddia ettiği Abe'ye yönelik saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi. Saldırganın evinde yapılan aramada ise, suikastte kullanılana benzer el yapımı farklı silahlar ele geçirildi.

ÖLÜM NEDENİ NETLEŞTİ

Saldırının ardından yapılan detaylı incelemelerde Abe'nin kesin ölüm nedeni de resmiyet kazandı. Japonya polisi, otopsi sonuçlarına göre Abe'nin köprücük kemiğinin altındaki atardamara zarar veren kurşun nedeniyle kan kaybı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildiğini duyurdu. Saldırının öldürme niyetiyle yakın mesafeden gerçekleştirildiğini göz önünde bulunduran emniyet güçlerinin, eylemin "iyi planlanmış" olduğu ihtimali üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Ayrıca saldırıda kullanılan el yapımı silahın 40 santimetre namlu uzunluğunda olduğu kaydedildi.

SUİKASTTE İHMAL ŞÜPHESİ

Amatör kameralara da yansıyan görüntülerin ardından gündeme gelen "güvenlik zafiyeti" iddiaları Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nı (NPA) harekete geçirdi. Abe suikastinde koruma polislerinin ihmalinin bulunup bulunmadığını belirlemek üzere soruşturma başlatılacağı açıklandı.

ABE’NİN ÖLÜMÜ DÜNYA GÜNDEMİNDE

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe dün seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde sağ olarak yakalanan saldırgan Abe'yi sevmediği için cinayeti işlediğini belirtmişti. Buna rağmen Abe'nin politik duruşuna karşı kin beslemediğini ifade eden saldırganın gerçekleştirdiği suikast, Japonya ve dünya kamuoyunda şok etkisi oluşturmuştu.

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasti zanlısının ifadeleri ortaya çıktı: Siyasi amacım yoktu Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen Yamagami Tetsuya’nın ifadesi ortaya çıktı. Tetsuya siyasi amacının olmadığını savundu. Gözaltındaki Tetsuya, Abe'yi, kin duyduğu bir grupla ilişkili olduğunu düşündüğü için hedef aldığını iddia etti.

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin vurulma anı Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye düzenlenen suikast anının görüntüleri ortaya çıktı.

Japonya Eski Başbakanı hayatını kaybetti Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Saldırının nedeninin belirlenmesine yönelik zanlının evinde başlatılan çalışmalar sürüyor.