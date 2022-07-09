Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi dördüncü ayını geçti. Türkiye savaşın başından itibaren Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rol üstlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Müslüman aleminin bayramını kutlamayı unutmadı.

TÜRKÇE MESAJ YAYINLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, “Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı’nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna’daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum. Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum. Kırım Tatarları da özellikle bunu umut ediyor. Birbirimizi özgürleşmiş Kırım’da ağırlayacağımız bir yılın geleceğine inanıyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun” ifadelerini kullandı.



Camiler dolup taştı: Dünyada Bayram Namazı coşkusu Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerde insanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

