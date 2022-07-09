Türkiye Gazetesi

Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders’ın haddini aşarak yaptığı düşmanca paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor. İslam düşmanlığı ve ırkçılığıyla bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, bu kez Kurban Bayramı'na dil uzattı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadelerini kullanan Wilders'a büyük tepki geldi.

Nisan ayında İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik sözleri nedeniyle Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders rahat durmadı ve yine Müslümanlar’a dil uzatıyor.

RAHAT DURMUYOR

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yönelik "Biz her zaman Müslümanlığa karşı özgürlüğü seçiyoruz ve asla kazanamayacaksınız" çağrısı sonrasında ölüm tehditleri alan ve Twitter hesabı askıya alınan Wilders, bazı mesajlarını silince hesabına yeniden kavuştu ancak skandal paylaşımlarına devam ediyor.

BU KEZ KURBAN BAYRAMI’NA DİL UZATTI

Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan İslam düşmanı ırkçı Wilders, bugün başlayan Kurban Bayramı ile ilgili de büyük tepki çeken bir paylaşım yaptı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Kurban kesim anına ilişkin bir fotoğrafı paylaşan Geert Wilders, attığı tweet'te "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullandı. Wilders'ın paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki yorumu geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı politikacı Geert Wilders'in ramazan ayıyla ilgili sözlerine tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Geert Wilders hakkında soruşturma başlatıldı Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'nın 15 02 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı