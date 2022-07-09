Türkiye Gazetesi

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka’da sokaklar karıştı. Ekonomik krizin günden güne daha da derinleştiği ülkede protestocular sokaklara indi.

Bir araya gelen binlerce kişi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutu önünde toplandı. Protestocuları dağıtmak için havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisin tüm müdahalelerine rağmen slogan atarak ilerlemeye devam eden göstericiler, polis bariyerlerini aşarak Rajapaksa’nın başkanlık konutunu bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı protestocuların Rajapaksa’nın başkanlık konutunda bulunan havuza girdiği görüldü.

Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün yapılması planlanan gösteriler öncesinde Devlet Başkanı Rajapaksa'nın dün konutundan çıkarıldığını bildirdi. Devlet Başkanı Rajapaksa’nın başkanlık konutunu basan protestocuların ardından bir grup da Maliye Bakanlığı’nın kapılarını kırarak içeriye girdi.

39 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 2’si polis 39 kişi yaralandı. Colombo Ulusal Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, yaralılar arasında bulunan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise hafif yaralara sahip olduğu aktarıldı.

İSTİFASINI İSTİYOR

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka'da hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen ve ekonomik krizi protesto eden göstericiler, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle muhalefetin artan baskısının ardından 9 Mayıs'ta Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, boşalan başbakanlık koltuğuna Wickremesinghe'yi atamıştı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen edilen ülkede orduya kanunları çiğneyenlerin, yağma ve vandallık yapanların görüldüğü yerde vurulması emri verilmişti.

Sri Lanka hükümeti mayıs ayında Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yardım talep etmişti. Ülke yönetimi, IMF ile kurtarma paketine ilişkin yürütülen müzakerelerin sonucunu bekleyene kadar bu yıl geri ödenmesi gereken milyarlarca dolarlık dış borcun ödemesini askıya aldığını duyurmuştu. Ülkenin 2026 yılına kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor.

İSTİFA KARARI

Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından ülkede sokaklar karışmıştı. Bugün bir araya gelen binlerce kişinin, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunu basmasının ardından Başbakan Wickremesinghe istifa kararı aldı.

Başbakan Sözcüsü Dinouk Colombage, Wickremesinghe'nin parti liderlerine yeni bir hükümet üzerinde anlaşmaya varıldığında istifa edeceğini söylediğini açıkladı. Parlamentodaki muhalefet partileri ise, tüm partilerden oluşan bir hükümet kurmak için çalışmalarına başladı.

Samagi Jana Balawegaya Partisi Milletvekili Rauff Hakeem yaptığı açıklamada, meclisteki siyasi parti liderlerinin bir araya geldiğini ve Rajapaksa ile Wickremesinghe'nin istifa etmelerini talep etmeye karar verdiklerini söyledi. Hakeem ayrıca, parlamento başkanının geçici devlet başkanı olarak görevi devralması ve geçici bir hükümet üzerinde çalışması gerektiği konusunda da fikir birliğine varıldığını bildirdi.



Başbakan duyurdu: Sri Lanka'da ülke ekonomisi tamamen çöktü Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, tarihinin en büyük krizini yaşayan ülkesinin ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı.

Sri Lanka Putin’den yakıt desteği istedi Güney Asya ülkesi Sri Lanka, 1948'de İngiltere yönetiminden koparak bağımsızlığını aldığı günden bu yana en kötü ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Ülkenin cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den nakit sıkıntısı çeken Sri Lanka’ya yakıt desteğinde bulunmasını istedi.