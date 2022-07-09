Türkiye Gazetesi

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından ülkede sokaklar karışmıştı.

BAŞBAKAN WİCKREMESİNGHE İSTİFA KARARI ALDI

Bugün bir araya gelen binlerce kişinin, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunu basmasının ardından Başbakan Wickremesinghe istifa kararı aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SRİ LANKA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka'da devam eden protestolar hakkında bir açıklama yayımladı Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

Sri Lanka’da protestocular başkanlık konutunu bastı Sri Lanka’da derinleşen ekonomik krizin ardından binlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunu bastı.