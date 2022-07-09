Türkiye Gazetesi

Almanya'da ırkçı saldırının son hedefi bir Türk siyasetçi oldu. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti milletvekili Arif Taşdelen, kardeşinin uğradığı saldırıyı bu sosyal medya mesajı ile duyurdu. Taşdelen, "Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi olan kardeşim Halil Taşdelen, evinin önünde aşırı sağcı biri tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı." dedi.

SALDIRIDA BURNU KIRILAN TAŞDELEN'İN DURUMU İYİ

Paylaşımda saldırganın Halil Taşdelen'e "pis Türk" diye bağırdığı ve küfrettiği bilgisi paylaşıldı. Arif Taşdelen, saldırıda burnu kırılan kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü, durumunun iyi olduğunu paylaştı. Arif Taşdelen'in kardeşi Halil Taşdelen de Sosyal Demokrat Parti üyesi. Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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