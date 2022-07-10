Türkiye Gazetesi

Son dönemde üst üste yaptığı gaflar ile gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların bayramını kutladı. Biden, yaptığı yazılı açıklamada ABD ve tüm dünyadaki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayram geleneklerinin ve Hac ritüellerinin Müslümanların inançlarını tazelemeleri için bir fırsat olduğunu ve semavi dinlerin ortak köklerinin bir hatırlatıcısı olduğunu belirten Biden, "Allah'a hizmet için daha az gelirlilerle kurbanı paylaşma eylemi, bugün dünyamızın karşılaştığı zorlukları hep birlikte aşma sözümüzü yansıtmaktadır." yorumunda bulundu.

BIDEN’DAN MÜSLÜMANLARA MESAJ

Biden, Covid-19 önlemlerinin sürmesine rağmen Müslümanların salgın sonrası dönemde ilk kez Hac ibadetlerini yerine getirebildiğine işaret ederek, "Bu vesile ile, barış için çalışma, muhtaçlara sahip çıkma, daha çok eşitlik ve fırsat peşinde koşma sözümüzü bir kez daha yenileyelim." dedi.

ABD'de Müslüman Amerikalıların muhtaçlara yardımda öncü bir rol üstlendiğini belirten Biden, "Ben ve eşim Jill, tüm Müslümanlara mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf, okuduğu cümle şaşkına çevirdi ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu duyanlar şaşkına döndü.

Kremlin'den bağımsızlık günü açıklaması: Putin, Biden'ı tebrik etmeyecek Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün kutlanan ABD Bağımsızlık Günü’ne ‘düşmanca tavır’ gösterildiği gerekçe gösterilerek tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.