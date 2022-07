Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in sarayındaki tadilat nedeniyle Windsor Kale’snde yaşamını sürdürüyor. Saraydaki restorasyon çalışmaları devam ederken, Kraliçe Elizabeth saraya yeni bahçıvan almak için iş ilanı verdi.

"İşe alınacak kişinin görevi binlerce kişinin hayran kalacağı bahçelere bakmak. The Royal Household'daki (Kraliyet ailesi) Gardens and Grounds (Bahçeler ve Araziler) ekibi, her yıl binlerce ziyaretçi ve misafir tarafından görülen bahçelerin bakımını yapıyor. Ekibe yeni katılacak bahçıvanın da Kraliyet Bahçeleri ile Buckingham Sarayı ve St. James Sarayı'nın çevresindeki alanların yüksek standartlarda korunmasına yardımcı olması bekleniyor"

Buckingham Sarayı’nda 5 gün çalışması beklenen bahçıvanın alacağı maaş 23 ile 25 bin sterlin arasında değişiyor

MAAŞ ARALIĞI 23 BİN İLE 25 BİN STERLİN ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bahçıvanda aranan özelliklerin nitelendiği ilanda. 'Düzenli biçme, çapalama, yeniden tohumlama konularına hakim olmalısınız’ denildi.

Açıklamada, ‘”Bitkilerin ve genç ağaçların sağlığını takip ederken bir yandan da mevcut bitki örtüsüne zarar vermemeniz gerekiyor. Tarihi bir binada muhteşem bir ortam sağlamak için mevsimlik çiçekler ekmeniz de bekleniyor. Bir yandan bahçenin zengin biyoçeşitliliğini koruyup bir yandan da uzman meslektaşlarınızdan bunun sırlarını öğrenerek sarayın eşsiz tarihine katkıda bulunacaksınız" şeklinde beklentiler sıralandı.

Başvuruların 10 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edeceği ilanda, Kraliçenin haftada beş gün çalışacak bahçıvana vereceği ücret ise yıllık 23 bin ile 25 bin sterlin (yaklaşık 500 bin Türk lirası) olarak belirlendi.

