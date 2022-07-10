Türkiye Gazetesi

İtalya'nın başkenti Roma’nın Centocelle bölgesinde dün akşam büyük çaplı bir yangın çıktı. Yangının çıkış nedeninin belirlenemediği olayda çevredeki ormanlık alana ve bazı binalara yayılan yangın nedeniyle 4 bina tahliye edildi.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri bölge sakinlerine pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Çıkan yangına 25 itfaiye ekibi, 100 itfaiye personeli ve 50 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, yetkililer yangının çıkış nedenin henüz belirlenemediğini, ancak yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Streç film yüklü tırda çıkan yangında tır kül oldu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde streç film yüklü tırda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi ve söndürüldü. Tır ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi.

TSK protokol imzaladı: Yangınlara karşı 'rezerv güç' Türkiye bir süre orman yangınları ile mücadele etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava araçları, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde "rezerv güç" görevi yapacak.

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