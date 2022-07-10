Türkiye Gazetesi

ABD Donanması'nın açıklamasına göre olay 8 Temmuz cuma günü meydana geldi. Açıklamada uçak gemisi hava kanadı 1'de görevli ve USS Harry S. Truman'da konuşlu F-18'in Akdeniz'de beklenmedik şekilde oluşan kötü hava koşulları nedeniyle Harry S. Truman'ın güvertesinden denize düştüğü duyuruldu.

DÜŞEN UÇAK DENİZDEN ÇIKARILDI

Olayın, uçak gemisinin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği, bir denizcinin yaralandığı aktarıldı. Düşen F-18'in denizden çıkarıldığı, uçağın ve uçak gemisinin göreve devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Rus ve ABD uçakları Uzak Doğu'da karşı karşıya geldi Rusya ile Japonya arasında tartışma konusu olan Kuril Adaları çevresinde ABD’ye ait keşif uçağı uçuş gerçekleştirince Rus MİG-31 tipi savaş uçağı ABD’nin uçağına yaklaştı.