Türkiye Gazetesi

Hükümetten yapılan açıklamada, 5 Temmuz gecesi Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden Boko Haram elebaşının yakalandığı belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cezaevine düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi ve 4 mahkum hayatını kaybetmiş, 16 mahkum yaralanmıştı. Saldırıda en az 64'ü terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş 443 mahkumun firar ettiği açıklanmıştı. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenmişti.

Nijerya'da 15 bin Boko Haram üyesi teslim oldu Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 15 binden fazla üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 30 kişiyi kaçırdı Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı saldırı düzenleyen terör örgütü Boko Haram'ın 30 kişiyi kaçırdığı bildirildi.