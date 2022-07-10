Ege’deki adalara askeri mühimmat yığan ve iskana açan Yunanistan bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.
Türkiye’nin EFES 2022 tatbikatı ile endişeye düşen Atina, ordusunu alarma geçirmiş ve Meriç Nehri yakınlarına hendek kazmaya başlamıştı.
F-16’larına da donanımsal takviyeler yapan Yunanistan’a Girit Adası’nda destek geldi.
İngiltere’deki RAF Lakenheath Hava Üssü’nde konuşlu bulunan uçaklar, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen Posedion’s Range Tatbikatı’na katılım sağlayacak.
Söz konusunu tatbikat ile ABD ve Yunan hava kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirlik seviyesinin arttırılması amaçlanıyor.
Tatbikatta, Girit Adası’nda bulunan Yunan S-300 Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) bataryaları da aktif rol oynuyor.