Türkiye Gazetesi

İRFAN ÖZFATURA | SUDAN

Ekibimize ‘Türki Türki’ diyor, âdeta yolumuzu bekliyorlar. Ahali genellikle Maliki mezhebine mensup, biliyorsunuz Maliki’de kurban kesmek sünnet, yani kesmezlerse bir mükellefiyetleri yok. Kaldı ki maddi durumları da ona el vermiyor. Hanefi mezhebinde ise kurban kesmek vacip kesmeyenin vebali var. Sudan’da kesilen hayvanlar tam yerini buluyor. Öncelikle yetimhaneler, Kur’ân-ı kerim kursları gözetiliyor, her zaman et yiyemeyen muhtaç ailelerin sofraları şenleniyor. İhlas Vakfı minikleri de unutmuyor, onlara kitap kırtasiye, şeker, oyuncak, giyim eşyaları veriyor, ufaklıkların yüzlerinde güller açıyor. Zaten bu bölgede birisi bir şey dağıtıyorsa kesin Türkiye’den gelmiştir, ay yıldız görmeye alışıklar. Bayrağımızı severek göğüslerinde taşıyorlar. Kesimlerin yapıldığı Sururab Umdurman’a bağlı bir kasaba. Yeni yeni gelişen bir bölge, eline birkaç briket geçiren kafasını sokacak bir ev yapıyor. Geldikleri yerlerde camileri medreseleri varmış burada henüz göçmen ve garipler. Suya (kuyuya), okula, sağlık ocağına, camiye şiddetle ihtiyaçları var.

İhlas Vakfına bağışlanan kurbanlar yetimlere bayram oldu İhlas Vakfı, kurban bağışlarını İhlas Vakfına yapan hayırseverler sayesinde Afrika ve Afganistan’da gerçekleştirdiği Kurban Organizasyonu vasıtasıyla yetimlerin ve gariplerin yüzlerini güldürdü.

Yaradan'a kurban yetimlere bayram Afrika ülkelerinde kurban kesimi çok azalmıştı, Türkler hatırlattı canlandırdılar.