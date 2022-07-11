Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Çekilen zorlukların canlı şahidi olan 70 yaşındaki Sibirya Türklerinden Gülmünir Bayguzina, yaşanılanları şöyle anlattı: Sibirya’da 70 yıl kurban kesmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak ve oruç tutmak yasaklandı. Bu yolda işkence görenlerimiz hatta hayatını kaybedenlerimiz oldu. Camilerimiz yıkıldı. Ancak bu ağır tahribata rağmen yeniden dinî ve millî kimliğimize dair ne varsa ihya etmeye, çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Sibirya’da sabah ve akşam namazları arasında yalnızca üç saat var. Bayram namazı, kurban kesimi ve ziyaretler dahil her şeyin üç saate sığdırılması gerekiyor. Buralarda kurbanlık olarak çoğunlukla koyun tercih ediliyor. Eksi 45’leri aşan soğuklar ve bitki örtüsü gibi sebepler inek beslemeyi zor kılıyor. Heyecanımız sabah bayram namazı ile başlar. Kurbanlarımız da genellikle mescitte kesilir. Ardından mescidin içerisinde herkes bayramlaşır ve sonra evlerden getirdiğimiz meyve, sebze, şeker, börek ve pastalar eşliğinde kurban eti ile hazırladığımız pilav yenir. Sonra hep birlikte Kur’ân-ı kerim okuyup geçmişlerimize bağışlarız. Ardından etlerin üçte biri kurban sahibine verilir geri kalanı da dağıtılır. Geleneklerimizi genç nesile aktarmak için çabalıyoruz.

Uygur Türklerine yönelik asimilasyonu belgelediler Çin'in inkâr ettiği, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin polis departmanına ait belge ve fotoğraflara ulaşıldı.

Çin Uygur Türklerine yönelik Facebook ve Twitter üzerinden bilgi topluyor Çin Uygur Türklerine yönelik Facebook ve Twitter üzerinden bilgi topluyor. Toplanılan bilgiler polis ve diğer kurumlar için kullanılacak.