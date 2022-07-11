Türkiye Gazetesi

İRFAN ALTIKARDEŞ

Ülkesinde yıllardır süren iç savaşta yüz binlerce insan hayatını kaybetti, bir o kadar da yaralandı. O da birçok yakınını, hatta bacağını savaşta kaybetti. Fakat Kâbe’ye olan özlemini yitirmedi. Dubai Emîrliğinin her sene belli sayıdaki Yemenliyi hacca gönderdiği kişiler arasında ismini görünce çok heyecanlandı. Abdullah “Zorlanacağımı hiç düşünmedim. Davet eden bir kolayını verir. Çok şükür öyle de oldu. Değil tekerlekli sandalye ile sürünerek bile hac yapardım. Ne kadar şükretsem az” diye konuştu.

Hacı olma şerefine erdiler... Mübarek olsun Duaların kabul olduğu Rahmet Dağı Arafat'ta vakfeye duran 900 bin müslüman hacı olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hac Arafat’tır Gece yarısı Arafat’a geçen hacı adayları Arafat vakfesinin ardından bu gece itibarıyla şeytan taşlayacak. Yarın da ziyaret tavafını yapıp hacı olacak.