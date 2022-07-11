Türkiye Gazetesi

Rusya'nın , Türkiye’deki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye insani yardımların ulaştırılmasına imkân sağlayan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını veto etmesi, milyonlarca sivili açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Suriye’deki Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri İdlib’in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan milyonlarca sivil, evlerinden uzakta çoğunlukla çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye’ye uluslararası yardımlar, 2014’ten bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla yapılıyor. Özellikle Suriye’nin kuzeybatısında İdlib’deki 4-5 milyona yakın kişi, Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Babülhava Sınırı Kapısı’na giriş yapan bu insani yardımlarla hayatlarını sürdürüyor. Milyonlarca Suriyeliyi yerinden eden Esad rejimi üzerinden bu yardımların yapılmasını isteyen Rusya ise 8 Temmuz’da, söz konusu mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını veto etti. Rusya’nın vetosu açılıkla mücadele eden milyonlarca sivilde endişeye sebep oldu. Esad rejimi güçlerinin saldırıları nedeniyle İdlib’in güneyindeki Tıh köyünden göç eden Um Abdullah, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılan yardımların durdurulması hâlinde “zor şartlar altında yaşayan yoksulların açlıktan öleceğini” söyledi. Bölgede yaşayan çok sayıda sivilin, geçimini, çöpten topladıklarıyla sağladığını ifade eden Um Abdullah “Yıkanmak için su bulamıyoruz. İnşallah bir gün zorla yerinden edilen siviller evine geri döner. Yoksulluktan ve yorgunluktan bıktık” dedi.

Yerinden edilen sivillerden Sümeyye Ahmed de “Gıda, ilaç ve tıbbi teçhizat gibi bütün yardımlar Babülhava üzerinden geliyor. Yardımların kesilmesi insani kriz oluşturacaktır.” diye konuştu. Ahmed “Rejim güçleri evlerimizi işgal etti. Geri dönemiyoruz. Aylık aldığımız bir gıda kolisi, bir poşet ekmek, hepsi bu sınır üzerinden geliyor” ifadelerini kullandı.

Esad rejimi ve Rusya’nın yardımların ulaştırılmasını engellemek için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Muhammed Abdulkerim de “Bölge halkının yüzde 90’ı yoksul. Vatandaşların bir kutu ilaç alacak parası yok. Eğer bu yardımlar Esad rejimi üzerinden yapılacak olursa bize yardımların sadece yüzde 10’u ulaşır. Bölge halkı olarak Babülhava Sınır Kapısı’nın yardımlara kapatılmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YARDIM KONVOYLARI GİREMEYECEK

Her ay 1.000’den fazla uluslararası insani yardım konvoyunun Suriye’ye gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya’nın vetosu yüzünden yardım geçişlerine kapatılacak. Sınır kapısının kapanması ve insani yardımların kesintiye uğraması durumunda Suriye’nin kuzey batısında dört milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

Mustafa Sarıgül'den iki ülkenin NATO üyeliğine onay şartı: Mülteciler 28 ülkeye dağıtılsın Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etmesi için "Türkiye'de bulunan bütün mültecilerin 28 NATO ülkesine eşit olarak dağıtılması" şartı koşması gerektiğini, bunlar yapılmadığı takdirde iki ülkenin NATO'ya girişine kesinlikle onay verilmemesi gerektiğini belirtti.

İsmail Çataklı, ülkesine gönderilen kaçak mülteci sayısını açıkladı İsmail Çataklı, hem ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısını, hem de sınır dışı edilen kaçak mülteci sayısını paylaştı. Son verilere göre gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısın 505 bin 190'a ulaşırken, sınır dışı edilen kaçak Afgan sayısı ise 16 bin 538 oldu.