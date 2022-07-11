Türkiye Gazetesi

Uber şirketine ait belgelerin sızdırılmasıyla taksi hizmeti veren firmanın birçok ülkede yasaları nasıl çiğnediği, polisi nasıl aldattığı, sürücülere yönelik şiddeti sömürdüğü ortaya çıktı. En dikkat çeken nokta ise, şirketin küresel çapta hızlı genişlemesi sırasında hükümetlere gizlice lobi yaptığını ortaya çıkardı. 124 binden fazla belgenin The Guardian’a sızdırılması, şirketin Silikon Vadisi'nin en ünlü ihracatlarından birine dönüşmesini sağlayan etik açıdan sorgulanabilir uygulamalarını tek tek gösteriyor.

‘UBER DOSYALARI’ SIZDI, HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Dünya çapındaki Uber karşıtı tepkiler arasında bu veriler, Uber'in başbakanlar, devlet başkanları, milyarderler, oligarklar ve medya baronları tarafından desteklendiğini ortaya koydu. Söz konusu ulaşım şirketinin, birçok ülkede faaliyete geçmek ve büyümek için yasaları değiştirmek amacıyla politikacılarla lobi yaptığı ileri sürüldü. Ayrıca ‘kill switch’ (yok etme butonu / öldürme anahtarı) isimli bir teknoloji sayesinde soruşturmalarda kanıt toplanmasını önlemeye çalıştığı da iddialar arasında. Bu teknoloji, Uber sunucularına erişimi kesiyor. Hatta Hollanda’daki bir polis baskını sırasında Uber’in eski CEO'su Travis Kalanick’in “Hemen kapatma düğmesine basın. Amsterdam'da erişim kapatılmalı” dediği ortaya çıktı.

EMMANUEL MACRON DESTEKLEDİ

Sızan belgelere göre, lobiciler 30’dan fazla ülkede hükümetlere baskı yaparak, şirket hakkındaki soruşturmaları durdurmasını, taksi hizmeti yasalarını değiştirmesini istedi. 2009 yılında kurulan Uber’in 30 ülkede yasaları çiğnediğini gösteren ve lobi oluşturduğunu gösteren belgeler, ‘Uber Dosyaları’ olarak adlandırıldı ve dünya medyasında manşetlere çıktı. Belgelere göre, en dikkat çeken isim ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron’du. Emmanuel Macron’un Fransa'daki Uber lobisine gizlice yardım ettiği anlaşıldı.

Fransa'da ekonomi bakanı iken Emmanuel Macron, Uber’in o dönemki CEO’su Kalanick ile mesajlaştı. Haber kaynağına göre, Macron, şirketin faaliyetlerini genişletmek için büyük çaba sarf etti. Uber’e kabinedeki muhalefet üyeleriyle gizli anlaşma yaptığını bile söyledi.

TAKSİCİLER KIZDI, KAMUOYU OLUŞTU

Bir belgede ise Uber’in şirket içi yazışmaları ve konuşmaları ortaya döküldü. Buna göre, eski Uber CEO'su yöneticilere “Şiddet başarıyı garanti eder” şeklinde konuştu. Eski CEO Kalanick bu ifadeyi, mağdur taksi şoförlerinin Uber sürücülerine yönelik tehditleri nedeniyle kamuoyu desteği kazanmak için söyledi. Bununla birlikte, Kalanick'in sözcüsü bir açıklama yaparak, “Uber, sürücü güvenliğine zarar verme pahasına şiddetten hiçbir zaman faydalanmaya çalışmadı” dedi. Son olarak, Uber sözcüsü geçmişte hatalar yapıldığını kabul etti.

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