Türkiye Gazetesi

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti.

"2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.

Trump daha önce de kendi sosyal medya platformu Truth Social'da aynı ifadeleri kullanmıştı.



Eski Beyaz Saray çalışanından Trump'ın başını ağrıtacak ifade: Silahlı olduklarını biliyordu 6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını sırasında yaşananlara ilişkin ifade veren eski bir Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın, destekçilerini Kongre'ye yönlendirirken üzerlerinde silah taşıdıklarını bildiğini söyledi.

Trump'tan 12 sayfalık açıklama: Kongre baskını için demokratları suçladı Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde 6 Ocak oturumuna cevaben, 12 sayfalık bir açıklama yaparak, Demokratları "iç meselelerden dikkati başka bir yere çekmek" ile suçladı.