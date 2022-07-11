Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş dördüncü ayı geride bıraktı. Rus Deniz Kuvvetleri’nin envanterine nükleer enerjili ve insansız sualtı araçlarını taşıyan denizaltı da katıldı.

SON 30 YILDA ÜRETİLMİŞ EN BÜYÜK DENİZALTI

“US Naval Institute News”un haberine göre, bir okul otobüsü büyüklüğündeki nükleer torpidolarla donatılmış “Belgorod” adlı denizaltı, son 30 yılda üretilmiş büyük denizaltı olarak da kayıtlara geçti.

Rus Deniz Kuvvetleri’nin nükleer enerjili ve insansız sualtı araçlarını taşıyan ilk denizaltıyı teslim aldığı açıklandı.

‘KIYAMET DENİZALTISI’ OLARAK ADLANDIRILIYOR

Denizaltının, “radyoaktif tsunamiye” neden olabileceği de iddia ediliyor. “Kıyamet denizaltısı” olarak adlandırılan Belgorod’un, 6 adet 24 metre uzunluğunda.

“Poseidon” nükleer enerjili torpido taşıyabileceği ifade edilirken bu silahların, binlerce kilometre menzile sahip olduğu öne sürülüyor. Rus haber ajansı TASS’a göre, Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Tevmenov, denizaltının teslim töreninde denizaltının “araştırma ve bilimsel keşifler” için kullanılacağını ifade etti.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rus haber ajansı TASS’a göre, Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Tevmenov, denizaltının teslim töreninde “Belgorod denizaltısı, Rusya'ya çeşitli araştırmalar yürütme konusunda yeni fırsatlar sunuyor, dünya okyanusunun en uzak bölgelerinde çeşitli bilimsel keşifler ve kurtarma operasyonları yürütmesine izin veriyor. Gemi, çeşitli bilimsel sorunları çözmek, arama ve kurtarma operasyonları yürütmek için tasarlandı ve ayrıca derin deniz kurtarma ve otonom insansız sualtı araçlarının taşıyıcısı olarak da kullanılabilir" dedi.

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