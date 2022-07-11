Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Omsk şehrinde nehirde eğlenen gençler feci bir kaza geçirdi. İki genç sahilde bota bindi ve bir süre ilerledi. Eğlenen geçler hızla gelen bir jet-ski, gençlerin bulunduğu bota çarptı ve gençler hızla savruldu.

Saniye saniye görüntülenen kazada, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Jet-ski sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi.

Kanada’da sel felaketi: Mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı Kanada’nın British Columbia eyaleti şiddetli fırtınaya teslim oldu. Bölgede bir ayda meydana gelen yağış sadece bir gece içinde düştü. Şiddetli yağışın artmasıyla ordu, gece fırtınada mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Yağışlarla birlikte, meydana gelen toprak kaymalarından dolayı bir kadın öldü, üç kişi kayboldu. Çiftliklerde mahsur kalan inekler ise jet skilerle kurtarıldı.

Gemileri bile sürükleyen fırtınada jet ski ile dalgalara meydan okudu Bursa’da fırtına denizde de etkisini gösterdi. Jet ski ile vatandaşın biri dalgalara kafa tutarken, gemiler ise sürüklenmemek için demir attı.