Türkiye Gazetesi

Kırgisiztan’da facianın eşiğinden dönüldü. Kırgızistan'da Tian Shan dağında yürüyüş yapan 1 ABD vatandaşı ile 9 İngiliz turist, Kırgızistan’da çığa yakalandı.

Harry Shimmin adlı turistlerden biri çığ anını kayıt altına aldı. Çığın altında kalmaktan son anda kurtulan Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.

Kırgızistan-Özbekistan sınırında 270 metrelik tünel: Sahibi akıl hastanesine kaldırıldı Kırgızistan-Özbekistan sınırında 270 metrelik tünel bulundu. Tünelin bulunduğu bahçenin sahibinin akıl durumunun yerinde olup olmadığı tespit edilecek.

Kırgızistan, Türk SİHA'larını ilk kez kullandı: Bayraktar TB2 tam isabet vurdu Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alan Kırgızistan, ilk kez tatbikatta kullandı.