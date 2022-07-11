Türkiye Gazetesi

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden Boşnak ailelerden özür diledi.

Ollongren, soykırımın 27'nci yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu. Srebrenitsa'nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak." dedi.

Ollongren, uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayarak, "Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptı." diye konuştu.

Yaşanan acıların silinemeyeceğini söyleyen Ollongren, "Soykırımın suçlusu Bosnalı Sırplardır. Lahey'deki mahkeme sayesinde birçoğu cezasını aldı ancak uluslararası kurumlar Srebrenitsa'daki halka güven sunmalıydı. Hollanda da bu başarısızlığın bir parçası. Bu nedenle sizlere en derin özürlerimizi sunuyoruz. Temmuz ayı Bosna Hersek ve Hollanda'yı sonsuza kadar birbirine bağladı." dedi.

Bu arada kurbanların yakınlarınca 2007'de açılan davada Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu bulmuştu.

50 SOYKIRIM KURBANI TOPRAĞA VERİLDİ

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın kimlik tespiti yapılan 50 kurbanı düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgalinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANMA TÖRENİNE MESAJ GÖNDERDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa'da hala evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmelerini insanlık adına utanç verici bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 27. yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma törenine yazılı mesaj gönderdi.

Mesajı, törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş okudu.

Erdoğan, mesajında, "İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı, Avrupa tarihinin kara lekesi olan Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümünde, Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı acıları yeniden kalplerimizde hissediyoruz. 27 yıl sonra bugün ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin kederli yakınlarına ve Boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Soykırımın üzerinden çeyrek asırdan fazla süre geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ortaya çıkartılan her toplu mezar, ebedi istirahatgahına uğurladığımız her şehitle birlikte acımız ve hüznümüz de büyümektedir.

Hala evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmeleri ise insanlık adına utanç vericidir. Soykırım suçunu önemsizleştirmeyi hedefleyen, Boşnak kardeşlerimizin acılarını görmezden gelen, şehitlerimizin aziz hatıralarını inciten bu tür adımları kabul etmiyor, esefle karşılıyoruz.

Bosna Hersek’in, toprak bütünlüğü dahilinde, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, Srebrenitsa’da ve Bosna-Hersek’in diğer bölgelerinde kaybettiğimiz şehitlerimize karşı borcumuzdur. Türkiye bu anlayışla Bosna Hersek’in güvenliği, esenliği ve aydınlık geleceği için gereken her türlü desteği sağlamaktadır.

Hiç şüphesiz huzurlu ve müreffeh Bosna-Hersek’in teminatı yetişmekte olan genç nesildir. Bosnalı gençler gayretleriyle başarılarıyla geçmişi unutmadan geleceği inşa etmedeki kararlılıklarıyla ülkelerine de umut kaynağı olmaktadır. Türkiye, diğer alanlarda olduğu gibi Bosna-Hersek’in eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik katkılarını da sürdürmektedir.

Nasıl tarih boyunca Boşnak kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olduysak, inşallah bundan sonra da tüm imkanlarımızla Bosna-Hersek’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle 27 yıl önce tüm dünyanın ve Avrupalı askerlerin gözü önünde işlenen soykırımın unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Bu düşüncelerle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gözü yaşlı annelerine, yakınlarına ve tüm Bosnalı kardeşlerime sabr-ı cemil diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, her birinize şahsım ve milletim adına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum."

Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha bugün toprağa verilecek Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı cenaze namazının ardından bugün toprağa verilecek.

Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümünde Müslümanlara çirkin tahrik! Bosna Hersek’te 1995 yılında işlenen Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) askerlerinin fotoğrafları yol kenarlarına yerleştirilerek Müslümanlar tahrik edildi.