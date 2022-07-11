Türkiye Gazetesi

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın Togo'daki kurban çalışmalarında görevli 5 kişiden oluşan ekibin içinde bulunduğu araç, gece Türkiye saatiyle 01.00 sularında Namasila şehrinde kaza yaptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunanlardan Bursa İHH personeli Ercan Aksoy, İHH gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'lu İHH gönüllüsü İbrahim Chabane vefat etti. Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın yaralandı.

Yaralılar başkent Lome'deki bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavileri devam eden gönüllülerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ercan Aksoy ve Resul Çerezoğlu'nun naaşları ile yaralılar, resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İHH'ya taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı telefonla arayarak trafik kazasında hayatı kaybeden Genç İHH gönüllüleri için taziyelerini iletti.

Bursa otobanda feci kaza: 4 İHH gönüllüsü hayatını kaybetti Bursa-İstanbul Otoyolu Gemlik Serbest Bölgesi kavşağında Selçukgazi tüneli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobil sürücüsü ve araçtaki 4 kişi yaşamını kaybetti.