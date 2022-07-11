Türkiye Gazetesi

Arjantin’in Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı. Kazada 3’ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise, aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü. Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.

Şok eden ölüm! Netflix dizisinin ünlü oyuncuları feci kazada hayatını kaybetti Meksika'da Netflix dizisi "The Chosen One"ın oyuncuları ve ekip üyelerinin de olduğu araç kaza yaptı. Kazada araçtaki 6 kişi yaralanırken iki oyuncu ise hayatını kaybetti.

Meksika’da feci kaza! 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı Meksika'nın Puebla eyaletinde meydana gelen ve en az 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.