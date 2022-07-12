Türkiye Gazetesi

COX’S BAZAR

Myanmar’da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet yüzünden Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlılar, ağır yaşam şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor. 34 mülteci kampında bir milyonu aşkın Arakanlı Müslüman yaşıyor. Gıda ve temiz suya ulaşma imkanları sınırlı olan kamp sakinlerinden en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşıyor. Temel insan hakkı eğitimden bile yoksun çocuklar ise dışarı çıkmaları yasak olduğu için kampta zaman geçirmenin türlü yollarını buluyor.

Arakanlı müslümanlar için tarihi karar! ABD resmen 'soykırım' dedi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Arjantin, Arakanlılara yapılanlar sebebiyle Myanmar ordusunu yargılayacak İngiltere merkezli Arakan sivil toplum kuruluşu, Arjantin yargısının, "tarihi bir adım" atarak Myanmar ordusunu Arakanlılara karşı işlediği suçlarla ilgili yargılama kararı aldığını duyurdu.