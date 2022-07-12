Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995’te işlenen soykırımın 27’nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Bosna Hersek’teki savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma programına Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda davetli katıldı.

Anma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa’daki soykırıma uluslararası camianın sessizliği, kararsızlığı ve duyarsızlığının en az yapılan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bıraktığını söyledi.

Numan Kurtulmuş, “Rahmetli Aliya İzetbegoviç’in ‘Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır’ sözlerinden yola çıkarak, bir daha bu acıların yaşanmaması için Srebrenitsa’yı unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu. Kurtulmuş, soykırım suçlularının uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmasının önemine işaret ederek, acıların tekrarlanmaması için küresel ölçekte artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Anma törenine mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa’da hâlâ evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmelerini insanlık adına utanç verici bulduklarını belirtti. Erdoğan şunları kaydetti: “Nasıl tarih boyunca Boşnak kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olduysak, inşallah bundan sonra da tüm imkânlarımızla Bosna-Hersek’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle 27 yıl önce tüm dünyanın ve Avrupalı askerlerin gözü önünde işlenen soykırımın unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.”

Hollanda'dan 27 yıl sonra özür: Srebrenitsa soykırımının suçlusu Sırplar'dır Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden Boşnak ailelerden özür diledi. Ollongren, "Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz elinden geleni yaptı. Soykırımın tek suçlusu Sırplar'dır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 27. yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma törenine yazılı mesaj gönderdi.

Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha bugün toprağa verilecek Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı cenaze namazının ardından bugün toprağa verilecek.