Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 5 aydır Rusya’nın saldırıları altındaki Ukrayna karşı atağa geçti. Ukrayna ordusu dün itibariyle Donbass Bölgesi’ndeki birçok kente karşı saldırılar başlattığını duyurmasının ardından Rus ordusunun kontrolü altındaki kentlere yapılan saldırı haberleri art arda gelmeye başladı.

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Herson bölgesinde Rusya’ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu.

Ukrayna basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, akşam saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından başlatılan saldırılar da Nova Kakhovka kentinde bulunan Rusya’ya ait mühimmat deposunun roketlerle hedef alındığı aktarıldı. Mühimmat deposunda büyük patlamaların ardından yangın çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nova Kakhovka kentinde dün Herson bölgesi 49. Ordu Komutanlığı, hava kuvvetleri ve hava savunma füzeleri bulunan depolara saldırı gerçekleşti. Ön bilgilere göre 100’ün üzerinde ölü olmak üzere yarısı kadarı ağır yaralı toplamda 200 yaralı. Bazıları hayatta kalamayacak. Bazı yaralılar ve ölüler için tahliye grupları oluşturuldu” dedi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan hem Ukrayna hem de Rusya tarafından mühimmat deposuna ait patlamalara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Ukrayna'da ele geçirilen kentlerde eğitim sistemini değiştiriyor Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde Rus eğitim sistemine geçileceğini ve öğrencilerin Rus diploması alacaklarını açıkladı. Öğrenciler kendi dillerine seçmeli olarak ders alabileceğini belirtti.

Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahılları çaldığına yönelik iddialara cevap verdi.