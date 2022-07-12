Türkiye Gazetesi

Kuzey Akım 1 boru hattının 10 günlüğüne bakıma girmesi ve kapatılmasının ardından Avrupa'da tedirginlik arttı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle Avrupa'ya doğal gaz akımını adeta bir koz olarak kullanan Rusya, birçok ülkeye gaz akışını kesmişti. Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol ise Haziran'da yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariğini tamamen kesebileceği ve ülkelerin buna hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Haziran ayında Rus devletine bağlı doğalgaz şirketi Gazprom, Kuzey Akımı 1 boru hattının toplam kapasitesinin yüzde 40'ı oranında kullanıldığını açıkladı. Gazprom, Almanya merkezli Siemens şirketinin boru için gerekli türbinleri göndermekte geciktiğini söyledi.

Bunun üzerine Kanada hükümeti, tamir edilmiş Siemens türbinlerini Almanya'ya yıl sonuna kadar göndereceğini açıkladı. Ancak Ukrayna, Rusya'ya uygulanan yaptırımların es geçildiğini söyleyerek bu kararı kınadı.

RUSYA’NIN VANALARI TEKRAR AÇMAMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR

Almanya'nın Rus gazından tamamen uzaklaşma taahhüdüne ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana Rus gazına bağımlılığını yüzde 55'ten yüzde 35'e düşürmesine rağmen yetkililer, gaz tedariğinin önümüzdeki aylarda tekrar başlatılmamasından endişeli.

BBC Türkçe'nin haberine göre, boru hatlarında yaz aylarında buna benzer onarım ve bakım çalışmalarının yapılması normal, ancak Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yüzünden bu yıl yaşanan durum farklı. Rusya'nın doğalgaz musluğunu tekrar açmama ihtimali Almanya'nın yanı sıra İtalya gibi başka ülkeleri de etkiliyor.

İtalyan enerji şirketi Eni, Rusya'dan mevsim normallerinin altında gaz alabildiğini belirtti.

‘ÜLKELERİN BUNA HAZIRLIKLI OLMASI GEREKLİ’

Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol ise Haziran'da yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariğini tamamen kesebileceği ve ülkelerin buna hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Rusya şimdiye kadar Polonya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya'ya yeni ödeme planına uymadıkları gerekçesiyle doğal gaz tedariğini kesti.

Avrusturya ve Çek Cumhuriyeti ise doğalgazlarının bir kısmını Kuzey Akım 1 hattından, diğer kısmını ise Ukrayna'dan gelen bir boru hattından alıyor.

EKONOMİK GERİLİME NEDEN OLABİLİR

Rusya'dan çıkarak Baltık Denizi'nin altından geçip doğrudan Almanya'daki Lubmin'e ulaşan bin 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 hattı projesi için yaklaşık 11 milyar dolar harcandı. Ancak Ukrayna'daki savaş sebebiyle bu hat kullanıma açılmadı.

Rusya'nın gaz tedariğini tamamen kesmesi durumunda endüstride gaza tamamen bağımlı olan Almanya'da hızla ekonomik gerileme yaşanabileceği düşünülüyor.

BAZI ÜLKELERDE KITLIK YAŞANABİLİR

Alman basınında yer alan haberlere göre uzmanlar gübre, ilaç, deterjan ve kozmetik ürünlerinde kıtlık yaşanabileceğini söylüyor. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'ye göre Almanya'nın doğalgaz depolama tesisleri şu anda sadece yüzde 64 oranında dolu.

IEA Başkanı Birol: "Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı." dedi.

Sidney'de düzenlenen küresel bir enerji forumunda konuşan Birol, ilk küresel enerji krizinin yaşandığını söyledi.

Birol, petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel bir enerji krizi yaşandığını belirten Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik ve doğalgaz faturaları düşecek! EPDK düğmeye bastı Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşürecek hamle için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) harekete geçti. Şirketlerin yazılım ve altyapılarının yurt dışı kaynaklı olduğu, ilk sahip olma maliyetinin 160 milyon dolar, her yıl lisans ücreti için 35 milyon dolar ödendiği tespit edildi. Yazılımın yerlileştirilmesi ile faturalara yansıtılan bu ödemelerin azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'den kritik doğalgaz hamlesi! 3 alternatif var, geri sayım başladı Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ulaştırılması konusunda 3 alternatifleri bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hazar üzerinden TANAP hattının kullanılması, SWAP anlaşması veya gemiler ve gemilerden sonra boru hattı olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışıyoruz ve kısmet olursa sona yaklaştık" dedi.

Avrupa’da doğalgaz krizi! Fiyatlar iki haftada yüzde 60 arttı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte patlak veren doğalgaz krizi tüm Avrupa’yı etkilemiş durumda. Avrupa'da 8 Haziran'da 79,40 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı dün yüzde 60 artarak 127,17 avroya yükseldi. Fiyatlardaki artışın nedeni ise Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz miktarının düşmesi ve ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Freeport LNG terminalinin yangın sebebiyle kapatması oldu.