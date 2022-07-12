Türkiye Gazetesi

Rusya'da Avrupa ülkelerini ziyaret eden bir gençte ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Covid-19 pandemisinin seyrekleştiği şu günlerde maymun çiçeği salgını birçok ülkede görülmeye başladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerini ziyaret eden genç bir kişiye, maymun çiçeği teşhisinin konulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin izole edildiği ve hastalığı hafif atlattığı kaydedilen açıklamada, "Şahsın temasta olduğu kişiler tespit edildi ve tıbbi gözetime alındı." ifadesine yer verildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor. Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü olarak öne çıkıyor.

DSÖ: Maymun çiçeği virüsünden 3 kişi hayatını kaybetti Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada hızla yayılırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 59 ülkede toplam 6 bin 27 maymun çiçeği vakası görüldüğünü dünya genelinde ise maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye’de de görülmüştü… Bilim insanları uyardı: Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı Portekizli araştırmacılar tarafından yürütülen ve Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre; ABD, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta yayılan maymun çiçeği virüsü şaşırtıcı derecede hızlı mutasyona uğruyor. Yapılan yeni çalışma, virüsün genetik yapısına derinlemesine bir bakış sunuyor.