Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü ve yanındaki bir kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.

Agal'ın Irak ve Suriye dışındaki örgüt bağlantılarından sorumlu olduğunun belirtildiği açıklamada, “Operasyonun başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için geniş çaplı bir planlama yapıldı. İlk incelemelere göre sivil can kaybı yaşanmadı” denildi.

Pentagon gizli UFO verilerini yayınlamıştı: NASA harekete geçti... Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), UFO yani 'tanımlanamayan uçan cisimler' üzerine çalışmaya başlıyor. Uzay ajansı, konuya ilişkin ne kadar bilginin kamuya açık olduğunu ve açıklanamayan cisimleri anlamak için ne kadar daha veriye ihtiyaç olduğunu inceleyecek bir bağımsız ekip kuruyor. Uzmanlar ayrıca gelecekte bu bilgileri en iyi nasıl kullanacaklarını da araştıracak.

Pentagon Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız: Çok endişeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ‘ye operasyon sinyali ABD’yi endişelendirdi. Pentagon sözcüsü Kirby, Türkiye'nin PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG'ye yönelik olası operasyonundan endişe ettiklerini belirtti.