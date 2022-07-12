Türkiye Gazetesi

ABD’nin eski Devlet Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Alaska'da düzenlediği mitingdeki konuşmasında Elon Musk için de ifadelerde bulundu. Musk, Teksas’ta Demokrat Partili kongre üyesi Fileman Vela'nın istifasının ardından haziranda yapılan özel seçimde ilk kez bir Cumhuriyetçiye oy verdiğini söyledi. Trump, Musk’ın bu sözlerini hatırlatarak, “Oysa konuştuğumuzda 2016 seçimlerinde bana oy verdiğini ifade etmişti. Kendisi saçmalıklarıyla ünlü biri” dedi.

MUSK'TAN TRUMP'A 'EMEKLİLİK YAŞI GELDİ' SÖZLERİ

Bunun üzerine Tesla ve SpaceX şirketlerinin milyarder CEO’su Elon Musk da karşı bir açıklama yaptı. Trump’ın kendisi hakkındaki sözlerine Twitter hesabı üzerinden cevap veren Musk, ilk olarak ‘Donald Trump: Elon Musk bana oy verdiğini söylemişti’ başlıklı bir habere ‘Bu doğru değil’ şeklinde karşılık verdi. Bir diğer paylaşımında ise Musk, Trump için “Bu adamdan nefret etmiyorum ama Trump'ın ununu eleyip eleğini asarak emekli olmasının zamanı geldi” dedi. Bununla birlikte, milyarder girişimci ABD başkanının en fazla 69 yaşında olması gerektiğini söyledi. Trump şu anda 76 yaşında.

Bu arada, Donald Trump, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almaya yönelik girişimi üzerine de konuştu. Trump, “Aylar öncesinde Elon Musk'ın Twitter'ı satın almayacağını söyledim. Musk'ın Twitter ile yaptığı sözleşme çok saçma ve çürük zemin üzerine inşa edilmişti" dedi.

Trump'tan ilginç iddia: Seçilseydim Rusya işgal edemezdi Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kazanması durumunda neler olabileceğine dair ilginç iddialarda bulundu. Trump, Ukrayna'daki savaş ve hızla yükselen enflasyon için, "2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" dedi.

Eski Beyaz Saray çalışanından Trump'ın başını ağrıtacak ifade: Silahlı olduklarını biliyordu 6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını sırasında yaşananlara ilişkin ifade veren eski bir Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın, destekçilerini Kongre'ye yönlendirirken üzerlerinde silah taşıdıklarını bildiğini söyledi.