Türkiye Gazetesi

AB, Ukrayna’ya yönelik yardımlarını sürdürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna'ya 1 milyar euroluk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini bildirerek, yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını aktardı. Von der Leyen, söz konusu yardımın Ukrayna’yı güçlendireceğini ifade ederek, “Ukrayna'nın yanındayız. Şimdi ve gelecekte” dedi.



Söz konusu yardım, AB Komisyonun geçtiğimiz mayısta Ukrayna’ya için önerdiği yaklaşık 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketinin ilk kısmını oluştururken, AB’nin Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna’ya yaptığı yardım miktarı 2 milyar euroyu aşmış olacak.

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Haluk Levent harekete geçti: Ukrayna'ya yardım tırları yola çıkıyor Şarkıcı Haluk Levent, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya insani yardım için harekete geçti. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak” dedi.