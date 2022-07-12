Türkiye Gazetesi

23 yaşındaki ABD'li bir turist ve üç arkadaşı, Vezüv dağına para vererek gidilen yoldan yürümeyip yasak olan patikadan gitmeyi tercih ettiler. Tehlikeli ve yasak yoldan volkanın tepesine kadar ulaşan turist grubu, anı olarak selfie çekmeye karar verdiler.

Selfie çekeceği sırada telefonu elinden kaydı ve volkanın kraterine düştü. Hemen sonra turist de kraterin içine doğru yuvarlandı.

KAZAYI KÜÇÜK SIYRIKLARLA ATLATTI

Dünyanın en bilindik ve en tehlikeli yanardağlarından olan Vezüv'ün içine düşen adam, hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kolunda ve sırtında küçük sıyrıklar dışında turist hiçbir şey olmadı. Kurtarma ekipleri iplerle inerek ABD'li turisti yanardağın içinden çıkardılar. Kurtarma ekipleri daha sonra polis ve dağ kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldı.

TURİSTLERE DAVA AÇILIYOR

Gelen bilgiler arasında yasak ve tehlikeli patikadan gittikleri için dört turiste dava açılacağı yer alıyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YANARDAĞLARININ BAŞINDA GELİYOR

İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan Vezüv Yanardağı, dünyanın en tehlikeli ve en aktif volkanları arasında yer alıyor. Milattan sonra 79 yılında patlamasıyla birlikte döneminin en büyük şehirlerinden Pompei'yi yeryüzünden sildi.

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