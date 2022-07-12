Türkiye Gazetesi

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği salgınında son durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus, virüsün endemik ve endemik olmadığı 63 ülkede toplam 9 bin 200 vakayı doğruladıklarını kaydetti ve can kaybı sayısında bir değişiklik olmadığını belirtti.

ACİL DURUM İLAN EDİLEBİLİR

Virüs nedeniyle acil durum ilan edilme ihtimaline dair Ghebreyesus, "Acil Durum Komitesi, maymun çiçeği vakalarındaki eğilim ve virüsle mücadele yöntemlerinin etkililik oranını değerlendirmek üzere haftaya toplanacak. Ülkelerin bu salgınla nasıl mücadele etmesi gerektiği konusunda tavsiyeler verilecek." dedi.

Ghebreyesus, maymun çiçeğine karşı aşı geliştirilmesi ve dağıtılmasıyla alakalı DSÖ'nün ilgili ülkelerle müzakerelere başladığını vurgulayarak, "DSÖ olarak çeşitli ülkeler ve uzmanlarla, salgına ilişkin daha ileri araştırmalar yapılmasına dair görüşmeleri sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

DSÖ, 7 Temmuz'daki maymun çiçeği raporunda, virüs nedeniyle şimdiye kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Rusya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi Rusya'da Avrupa ülkelerini ziyaret eden bir gençte ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

DSÖ: Maymun çiçeği virüsünden 3 kişi hayatını kaybetti Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada hızla yayılırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 59 ülkede toplam 6 bin 27 maymun çiçeği vakası görüldüğünü dünya genelinde ise maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.