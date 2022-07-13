Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da Omicron alt varyantı BA.2.75'in yayılması endişelere neden olmuştu. Bilim insanları, yeni mutasyonun aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan kalan bağışıklıktan kaçabileceğini belirtmişti. Koranavirüs vakalarında son günlerde artış gözlenen Japonya’da Omicron mutasyonunun alt varyantı BA.2.75'in ilk vakasının doğrulandığı bildirildi.

40 YAŞINDA BİR HASTADA TESPİT EDİLDİ

Japonya'nın batısındaki Kobe kenti yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran'da Covid-19 testi pozitif çıkan 40'lı yaşlarındaki bir kadın hastanın BA.2.75 alt varyantından enfekte olduğu belirtildi. Hastanın ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği ifade edilirken, yurt dışı çıkış kaydının ya da yurt dışından gelen kimseyle temasının olmadığı açıklandı.



BA.2.75 alt varyantı ilk olarak geçen ay Hindistan'da doğrulanmıştı. Yeni virüs tipinin bulaşma oranının ya da ciddi semptomlara neden olma ihtimalinin henüz bilinmediği kamuoyuna yansımıştı.

VAKA SAYISI YENİDEN YÜKSELİYOR

Koronavirüs vakalarında son 2 haftada artış yaşanan Japonya'da bugün doğrulanan 94 bin 493 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 9 milyon 917 bin 935'e ulaştı. Son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 31 bin 514'e yükseldi.

Salgında yeni varyant BA.2.75 alarmı! Uğur Şahin ‘aşılardan kaçabilir’ diyerek uyarmıştı Omicron, kendi içinde mutasyona uğrayarak bazı farklılıkları olan alt varyantlar oluşturuyor. Son olarak Hindistan’ta yayılan ve ABD dahil olmak üzere pek çok ülkede görülen BA.2.75 olarak adlandırılan varyant, bilim insanları arasında endişeye neden oldu. Üstelik uzmanlar varyantın hızla yayılabileceğini, aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan elde edilen bağışıklığı aşabileceğini söylüyor.

Korkutan uyarı: Covid bitmedi, 6. dalga kapıda Koronavirüsle mücadelede önlemler bir bir kalkarken son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış dikkat çekti. Uzm. Dr. Özkan Akyol, Covid-19’un tamamen bittiği düşünülerek tedbirlerin bırakıldığını fakat 6’ıncı dalganın kapıda olduğunu söyledi. Akyol, kişisel korunma önlemlerinin gevşetilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.