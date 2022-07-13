Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 4 gündür kayıp olan 29 yaşındaki öğretmenin cesedi evlerinin yakınındaki yol kenarında çalılıklar arasında bulundu. Olayla ilgili genç kadını öldürme şüphesiyle eşi tutuklandı.

İngiltere’nin Castleford bölgesinde tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. 29 yaşındaki Abi Fisher isimli kadın birdenbire ortadan kayboldu. 4 gün ortadan kaybolan genç öğremeni arama çalışmaları başladı. Arama çalışmalarında çok sayıda gönüllü görev aldı.

4 gün sonra Fisher’ın cesedi evlerinin yakınlarında çalılık bir alanda bulundu. 2017 yılında evlenen çift uzun yıllar boyunca tüp bebek tedavisi görmüş ve geçtiğimiz aylarda kız bebeklerini kucaklarına almışlardı.

Kocası Matthew polis ekplerine eşinin hiçbir şey söylemeden evden çıktığını ve nereye gittiği konusunda bilgi vermediğini söyledi.

Polis ofisi genö kadını bulmak için arama çalışmalarına başladı ve Fisher’ın cesedi Güney Yorkshire’deki Brierley yakınlarındaki Soutmoor Yolu’nda bulundu. Cesedin bulunmasından sonra eş Matthew cinayetle suçlanarak gözaltına alındı.

Abi Fister’ın ölümü okulu ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Abi’nin öğrencileri, velileri ve çalışma arkadaşları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Bir veli, “Bayan Abi Fisher, kızımın okulunda öğretmen ve kesinlikle harika bir insan. Ona söyleyecek sözüm yok” ifadelerini kullandı.

Abi’nin çalışma arkadaşları da sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini getiren paylaşımlar yaptılar. Bir çalışma arkadaşı “Abi harika bir insandı ve okulumuzdaki çocuklara harika bir öğretmendi. İnanılmaz derecede kibar ve sevecen tüm meslektaşlarını ve okuldaki çocukları severdi” dedi.

Çalılıklar arasında ağaca asılı halde ölü bulundu Samsun'da köpek havlamasının geldiği yeri kontrol eden genç, babasını çalılıklar arasındaki ağaç dalına asılı halde ölü buldu.