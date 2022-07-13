Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti.
Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyonun yüzde 8,8 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6'lık beklentiye karşın yüzde 0,7 arttı.
Verinin ardından Fed'in faiz vadeli kontratları bu ayki toplantıda 100 baz puan faiz artışı yapılmasına yüzde 22, 75 baz puan faiz artışına yüzde 79 ihtimal veriyor. Eylülde 75 baz puan faiz artışına yüzde 80 ihtimal veriliyor.