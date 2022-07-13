Türkiye Gazetesi

Yapılan kamuoyu araştırması, İngilizlerin hemen hemen tamamının kadın-erkek tuvaletlerinin ayrı olmasından yana olduğunu ortaya koydu.

7.000 kişi üzerinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 98’i tuvaletler ve soyunma odalarının kadın-erkek şeklinde ayrı olmasını istedi. Sex Matters (Cinsiyet Önemlidir) grubu tarafından yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 95’i de yaşlı bir kadın akrabasına yine bir kadın bakıcının bakmasından yana.

Katılımcıların yüzde 61’i de spor müsabakalarının kadın ve erkekler arasında ayrı ayrı yapılmasını istedi ve bunun adalet ve güvenlik için önemli olduğunu söyledi.

Otel odasındaki tuvaletten dev kertenkele çıktı Tayland’ın Pathum Thani şehrinde otelde kalan İngiliz turist, klozetten dev bir kertenkelenin çıktığını görerek şoke oldu.

Uçakta test sonucu pozitif çıktı, 5 saat boyunca tuvaletten çıkmadı ABD'li öğretmen Marisa Fotieo’nun, uçuş sırasında yaptığı hızlı Covid-19 testi pozitif çıktı. Genç kadın 5 saat boyunca uçağın tuvaletinde kendini izole ederek karantinaya girdi.