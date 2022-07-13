Lufthansa, personel eksikliği nedeniyle 2 bin uçuşu iptal etti. Haziran başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de ağustos sonuna kadar yapılacak 2 bin uçuşu iptal ettiğini bildirdi. Şirket Sözcüsü, söz konusu iptal edilen 2 bin uçuşun özellikle kısa uçuşlar olduğunu ifade etti. Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde hava yolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor. Alman makamları, Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı şekilde özel izinler çıkarmıştı.
Almanya'da personel krizi! 2 bin uçuş iptal oldu
13.07.2022 - 20:20 | Son Güncelleme: 13.07.2022 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Almanya’da havalimanı personeli eksikliği nedeniyle Lufthansa'nın 2 bin uçuşu iptal edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : almanya,işçi,Lufthansa,
884028 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/884028.aspx
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