Türkiye Gazetesi

Burak Varlık MEDİNE

Haccın rükünlerini yerine getirerek Mekke’den ayrılan Müslümanlar, Medine-i münevverede Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) kabrini ziyaret etmeye başladı. Büyük bir heyecan yaşayan hacılar, Ravza-i mutahhara’da (Cennet Bahçesi) namaz kılıp dua etmek istiyor. Ancak Suudi Arabistanlı yetkililer, korona sebebiyle tedbirleri sıkı tutuyor.

Hacılar, bahçeye gruplar hâlinde ve randevuyla alınıyor. Randevu başvuruları ise Suudi Arabistan Hac Bakanlığının sisteminden yapılıyor. Ziyaretler, 20 dakikayla sınırlı tutuluyor. Suudi Arabistan vatandaşları da bu uygulamaya uymak mecburiyetinde.

İkinci bir ziyaret gerçekleştirmek isteyenlere bir ay sonra müsaade ediliyor. Mescidin diğer bölümlerinde ise ibadet için herhangi bir sınırlama yok.

Hacı olma şerefine erdiler... Mübarek olsun Duaların kabul olduğu Rahmet Dağı Arafat'ta vakfeye duran 900 bin müslüman hacı olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ayağı kucağında tavafla hacı oldu Hac zengine farz ancak bu kutlu misafirliğe parası olan değil davetli olan gider derler... İşte Yemenli Abdullah da bu sözün vücut bulmuş hâli.