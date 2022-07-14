Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 5 aydır devam ediyor. Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında çıkarılmayı bekleyen tonlarca tahıl ürünü bulunuyor. Dün İstanbul’da Kalender Kasrı’nda gerçekleşen Tahıl Koridoru Zirvesi’nde Türkiye, Karadeniz üzerinden oluşturulması planlanan güvenli tahıl koridoruna dair görüşmeler kapsamında, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) buluşturan kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Tahıl Koridoru Zirvesi dün İstanbul'da Kalender Kasrı'nda Rusya, Ukrayna BM'in temsilcileri ile gerçekleşti

GÖZLER TÜRKİYE’YE ÇEVRİLDİ

Dünyayı ilgilendiren bu kriz nedeniyle gözler Türkiye’ye çevrildi. Dünkü zirve dış basında da geniş yer buldu. Wall Street Journal gazetesi, yer verdiği haberde yetkililerin Ukrayna tahılının ihracına ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya yakın olduğunu sözlerini başlığına taşıdı.

‘ANLAŞMAYA YAKIN’

Üç ülkenin yanı sıra BM yetkililerinin yer aldığı toplantıda Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın tahıl ihracatını yeniden başlatma planının önemli yönleri üzerinde el sıkıştığı ve tahıl sevkiyatının denetlenmesiyle ilgili İstanbul’da koordinasyon merkezi kurulması konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

TAHRAN’DAKİ GÖRÜŞME İŞARET EDİLDİ

Haberde tahılın Ukrayna limanlarından nasıl ihraç edileceğine ilişkin detaylar üzerine anlaşmayla sonuçlandığı ancak Moskova tarafından imzalanması gerektiği vurgulandı. Bunun için de Tahran’da gerçekleşecek görüşmeye de dikkat çekildi ve Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gelecek hafta yapılacak görüşmede anlaşmanın imzalanabileceğine inanıldığı belirtildi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İMZALANACAK’

Reuters ise, "Ukrayna tahıl ihracatı anlaşması önümüzdeki hafta imzalanacak" başlığıyla Tahıl Zirvesi’nden çıkan sonuçları okurlarına aktardı.

RUSYA VE UKRAYNA’NIN TAHIL İHRACATINDA ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Ukrayna ve Rusya'nın, başlıca küresel buğday tedarikçileri olduğu vurgulandı. Rusya'nın ise aynı zamanda büyük bir gübre ihracatçısı olduğu hatırlatıldı. Ukrayna'nın ise önemli bir mısır ve ayçiçek yağı üreticisi konumunda yer aldığına dikkat çekildi.

‘GIDA KRİZİNİ HAFİFLETME ÇABALARI KAPSAMINDA ÖNEMLİ İLERLEME’

France 24, aktardığı haberde gıda krizine dikkat çekti ve "engellenen" tahıl ihracatının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletme çabaları kapsamında önemli ilerlemenin kaydedildiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, görüşmelerin "insanların acılarını dindirmek ve dünya çapında açlığı hafifletmek için bir umut ışığı sağladığını" cümlesine yer verildi.

Tahıl Zirvesi'nden olumlu sonuç: İstanbul’da koordinasyon merkezi oluşturulacak Tahıl krizine ilişkin İstanbul'da gerçekleşen dörtlü zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul’da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" dedi.

İstanbul'da kritik zirve: Tahıl Koridoru toplantısı sona erdi Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri tahıl koridoru görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar, tahıl koridoru planının detaylarını ele alıyor. Milli Savunma Bakanlığından 'Tahıl Koridoru Zirvesi' Kalender Kasrı’nda başlayan toplantının sona erdiğini açıkladı.

