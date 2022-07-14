Türkiye Gazetesi

Tayland’ın Nakhon Nayok bölgesinde fil yavrusu, şiddetli yağışlar sebebiyle kayganlaşan zeminde golf sahasının kenarındaki beton çukura düştü. Anne fil kenarda çaresizce çabalarken yavru fili kurtarmak üzere operasyon düzenlendi.

Milli parkın baş veterineri Dr. Chananya Kanchanasarak, kurtarma operasyonunu şöyle anlattı: “Anne fil yakındayken yavruyu kurtarmamız imkansızdı. Bundan dolayı anne fili iğneyle uyuşturduk. Sersemleyen fil de kafa üstü çukurun üzerine düştü. Bu da işlerimizi büsbütün zorlaştırdı. Müdahalemizle fil yeniden kendine geldi ama çukurdan çıkamadı.”

Üç saat süren operasyonda anne fil vinç yardımıyla çıkarılırken yavru fil de kepçeyle yapılan destek sonucu kendi imkanlarıyla çukurdan çıktı. Bu sırada veterinerler anne filin kalbinin atmadığını fark etti. Büyük panik yaşanırken veterinerler file uzun süre kalp masajı yaptı. Yavru filin gözleri önünde yapılan kalp masajında tam ümitler kesilmek üzereyken anne fil kendine gelerek ayaklandı. Anne filin engellere rağmen bir an bile zor durumdaki yavrusunun başından ayrılmadığını belirten Dr. Chananya, “Bu, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en duygulu kurtarma operasyonu oldu. Bunu hayatımız boyunca unutmayacağız” diye konuştu.

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