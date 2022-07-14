Türkiye Gazetesi

ABD son günlerde peş peşe gelen silahlı saldırılarla mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde'nin (ABD) Teksas eyaletindeki Uvalde kasabasında 19 ilkokul öğrencisini ve 2 öğretmenin öldürüldüğü olayla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Görüntülerde polis memurlarının zamanında müdahale etmemesi ABD’yi ayağa kaldırırken, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Eva Mireles’in kocasının polis memuru Ruben Ruiz olduğu ve saldırıda eşini aradığı öğrenildi.

Son olarak, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın Robb İlkokulu'nda düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıkmış, polis teşkilatı ihmal iddiası ile suçlanmıştı.

Görüntülerde saldırı anında telefonu kontrol eden polis, büyük tepki toplamıştı. Hedefteki polisin memur Ruben Ruiz olduğu ve o gün vurularak öldürülen öğretmen Eva Mireles'in kocası olduğu belirlendi.

Öğretmen Eva Mireles, eşini arayarak öldürülmek üzere olduğunu söyleyince polis memuru Ruiz, olay yerindeki karını kurtarmaya çalıştı ancak güvenlik gerekçesiyle engellendi. Albay Steven McCraw, Ruiz'in koridorda ilerlemeye çalışırken gözaltına alındığını ​​ve silahının elinden alınarak uzaklaştırıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görüntülerde saldırgan, öğretmenlere ateş açarak okula giriyor. Öğretmenler ise canlarını kurtarabilmek için okula kaçıyor. Okula giren saldırgan, bir süre koridorda yürüyor.

Bir ilkokul öğrencisi, elinde AR-15 tipi yarı otomotik silah olan saldırganı görüp kaçıyor. Ardından saldırgan, bir sınıfa girip 2 buçuk dakika boyunca ateş ediyor.

Polisler okula 3 dakika sonra geliyor. Ancak polisler, silahlı saldırgan kendilerine ateş açınca siper alıyor.

77 DAKİKALIK İHMAL İDDİASI

Yaklaşık 19 dakika bina çevresine ek güvenlik gücü konuşlanıyor. Saldırganın etkisiz hale getirilmesi 77 dakika sürüyor. Polisin geç müdahalesi Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma konusu olmuştu.

Saldırıdan bir süre sonra, katliamın izlerini taşıyan ilkokulun yıkılmasına karar verilmişti.

Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı: Katliam yapılırken polis el dezenfektanını inceledi ABD peş peşe gelen silah saldırıları ile mücadele ederken, Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okulda 24 Mayıs'ta düzenlenen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin hayatını kaybetiği silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayımlandı.

Teksas okul saldırısı sonrası polisten itiraf: Zamanında müdahale edilmedi ABD'de geçtiğimiz günlerde bir okula yapılan saldırı sonrası polisten 'zamanında müdahale edilmedi' şeklinde itiraf geldi. Polis teşkilatı, Teksas’ın Uvalde kasabasındaki 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya zamanında müdahele edilmediğini söyledi.