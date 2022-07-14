Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 5 aydır devam ediyor. Saldırılarda sivilleri de hedef alan Rus ordusu bu kez Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini 3 füzeyle vurdu.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Acil Durum Servisi, tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı sonucu küçük bir çocuk da dahil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Ulusal Polis Şefi Ihor Klymenko, ön bilgilere dayanarak füzelerin iş merkezine isabet ettiğini ve binalarına zarar verdiğini, bir otoparkta ve araçlarda yangına yol açtığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya tepki göstererek, "Bu açıkça terör eylemi değil de nedir?" ifadesini kullandı.

Rusya Ukrayna'da ele geçirilen kentlerde eğitim sistemini değiştiriyor Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde Rus eğitim sistemine geçileceğini ve öğrencilerin Rus diploması alacaklarını açıkladı. Öğrenciler kendi dillerine seçmeli olarak ders alabileceğini belirtti.

Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahılları çaldığına yönelik iddialara cevap verdi.

Rusya Ukrayna'yı Karadeniz'den vurdu: Kritik noktalara ard arda fırlattılar Rusya-Ukrayna savaşında kritik noktalar tek tek hedef alınıyor. Rusya’nın Karadeniz’de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna’nın askeri altyapısı hedef alındı.