Türkiye Gazetesi

Aarhus kentindeki Tivoli Friheden Lunapark'ında hızlı eğlence treni olarak da bilinen roller coastera binen 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile yanındaki 13 yaşındaki çocuk trenin raydan çıkması ile dehşeti yaşadı.

Polis, kazada 13 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığını, 14 yaşındaki kız çocuğunun ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

EĞLENCE PARKI KAPATILDI

Kazanın ardından eğlence parkı kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eğlence parkının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saatte 70 kilometre hıza sahip roller coaster, 25 metre yüksekliğe ulaşıyor.

2008 yılında da roller coasterdaki koltukların düşmesi nedeniyle dört genç yaralanmıştı.

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